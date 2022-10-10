Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ракетний обстріл застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області.

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У Києві частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам

Повідомляється, що частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та Київської області.

Столичний мер наголосив, що енергетики і рятувальники роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

Крім того, Кличко зазначив, що Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.

Ракетний обстріл Києва: що відомо

Російські військові зранку 10 жовтня завдали масового удару по містах України, зокрема Києву. Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі. Наразі відомо про 5 загиблих і 51 постраждалого. Госпіталізовано 41 людину.

Під час обстрілу Києва окупанти поцілили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик. Крім того, після обстрілу Києва встояв скляний міст біля арки Дружби народів.

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