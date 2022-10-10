Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ракетных обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области.

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В Киеве частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам

Частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и Киевской области.

Столичный мэр подчеркнул, что энергетики и спасатели делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

Кроме того, Кличко отметил, что Киевводоканал работает в центре столицы по ликвидации поврежденной водопроводной сети. Давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение.

Ракетный обстрел Киева: что известно

Российские военные утром 10 октября нанесли массовый удар по городам Украины, в частности Киеву. Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.

В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть раненные и погибшие. Пока известно о 5 погибших и 51 пострадавшем. Госпитализирован 41 человек.

Во время обстрела Киева оккупанты попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась прямо на детскую площадку. Кроме того, после обстрела Киева устоял стеклянный мост у арки Дружбы народов.

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