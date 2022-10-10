Глава Николаевской ОВА Виталий Ким распространил видео, как россияне пытались уничтожить стеклянный мост в Киеве. Ким предположил, что враг пытался отомстить за Крымский мост.

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Враг мстит за Крымский мост

Российская ракета ударила в непосредственной близости от моста.

Я так понимаю, чтобы отомстить за Керченский мост, россияне пытались уничтожить стеклянный мост у арки Дружбы народов (символически, кстати),

– написал Ким.

Оккупанты ударили у стеклянного моста в Киеве: видео

Следует отметить, что в момент обстрела моста в Киеве на нем были люди.

Что происходит в Киеве

После того, как утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, в центре Киева раздались взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.

В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть раненные и погибшие.

Во время обстрела Киева оккупанты попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась прямо в детскую площадку.

Обстрел детской площадки в Киеве прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Трусы, воюющие с детскими площадками, детьми и людьми. Это еще один сигнал цивилизованному миру, что российский вопрос должен быть решен силой", – написал Ермак.

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