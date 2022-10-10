Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім поширив відео, як росіяни намагалися знищити скляний міст у Києві. Кім припустив, що ворог намагався помститися за Кримський міст.
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Ворог мстить за Кримський міст
Російська ракета вдарила в безпосередній близькості з мостом.
Я так розумію, щоб помститися за Керченський міст, росіяни намагалися знищити скляний міст біля арки Дружби народів (символічно, до речі),
– написав Кім.
Окупанти вдарили біля скляного моста в Києві: відео
Слід зазначити, що на момент обстрілу моста в Києві на ньому були люди.
Що відбувається у Києві
Після того, як зранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу, у центрі Києва пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.
У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі.
Під час обстрілу Києва окупанти поцілили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик.
Обстріл дитячого майданчика у Києві прокоментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Боягузи, що воюють з дитячими майданчиками, дітьми та людьми. Це ще один сигнал цивілізованому світу, що російське питання має бути вирішене силою", – написав Єрмак.
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