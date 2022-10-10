Збройні сили Росії атакували центр Києва – Шевченківський та Солом'янський райони, пише 24 канал. Окупанти поцілили в парк Шевченка.

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На дитячому майданчику від вибуху велика вирва

Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик. На місці вибуху утворилася гігантська вирва декілька метрів завглибшки.

Дитячий майданчик у Києві після обстрілу: відео

Обстріл дитячого майданчика у Києві прокоментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Боягузи, що воюють з дитячими майданчиками, дітьми та людьми. Це ще один сигнал цивілізованому світу, що російське питання має бути вирішене силою", – написав Єрмак.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі.