Збройні сили Росії атакували центр Києва – Шевченківський та Солом'янський райони, пише 24 канал. Окупанти поцілили в парк Шевченка.
Дивіться також Під час прямого ефіру з Києва над журналістом ВВС пролетіли ракети
На дитячому майданчику від вибуху велика вирва
Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик. На місці вибуху утворилася гігантська вирва декілька метрів завглибшки.
Дитячий майданчик у Києві після обстрілу: відео
Обстріл дитячого майданчика у Києві прокоментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Боягузи, що воюють з дитячими майданчиками, дітьми та людьми. Це ще один сигнал цивілізованому світу, що російське питання має бути вирішене силою", – написав Єрмак.
У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі.