Під час прямого ефіру телеканалу ВВС журналіст помітив проліт ракет.
Важливо Внаслідок ракетних ударів по Києву є травмовані та загиблі
Журналіст ВВС Гуго Бачега наживо розповідав про війну в Україні, коли в столиці Києві пролунали вибухи.
Ви можете побачити момент вище. Х'юго та знімальна група дісталися до укриття,
– пише ВВС.
Додамо, що Україна наразі перебуває під ракетним обстрілом. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, є інформація про удари в багатьох містах країни. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні.
Момент прольоту ракети у Києві: дивіться відео
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про ранкові вибухи в столиці. Ворог завдав удару по Шевченківському району Києва. У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі.
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