Україна наразі перебуває під ракетним обстрілом. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Внаслідок ракетних ударів по Києву є травмовані та загиблі

Росіяни завдали ракетних ударів по Україні

За словами Тимошенка, є інформація про удари в багатьох містах країни. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні.

Залишайтеся в укриттях! Не нехтуйте безпекою!

– наголосив він.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав росіян "терористами, які навіть не приховують цього".

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