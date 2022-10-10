Україна наразі перебуває під ракетним обстрілом. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Важливо Внаслідок ракетних ударів по Києву є травмовані та загиблі
Росіяни завдали ракетних ударів по Україні
За словами Тимошенка, є інформація про удари в багатьох містах країни. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні.
Залишайтеся в укриттях! Не нехтуйте безпекою!
– наголосив він.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав росіян "терористами, які навіть не приховують цього".
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