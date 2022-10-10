Украина находится под ракетным обстрелом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Важно В результате ракетных ударов по Киеву есть травмированные и погибшие
Россияне нанесли ракетные удары по Украине
По словам Тимошенко, есть информация об ударах во многих городах страны. В результате обстрелов пострадали гражданские.
Оставайтесь в укрытиях! Не пренебрегайте безопасностью!
– подчеркнул он.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал россиян "террористами, которые даже не скрывают этого".
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