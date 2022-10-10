Во время прямого эфира телеканала BBC журналист заметил пролет ракет.

Важно В результате ракетных ударов по Киеву есть раненные и погибшие

Журналист ВВС Хьюго Бачега вживую рассказывал о войне в Украине, когда в столице Киеве раздались взрывы.

Вы можете увидеть момент выше. Хьюго и съемочная группа добрались до укрытия,

– пишет ВВС.

Добавим, что Украина находится под ракетным обстрелом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, есть информация о взрывах во многих городах страны. В результате обстрелов пострадали гражданские.

Момент пролета ракеты в Киеве: смотрите видео

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об утренних взрывах в столице. Враг нанес удар по Шевченковскому району Киева. В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть раненные и погибшие.

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