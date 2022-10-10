Про це пишуть іноземні ЗМІ з посиланням на український уряд. Про постраждалих у консульстві інформації немає.

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У Києві постраждав візовий відділ консульства Німеччини

За даними українського уряду, внаслідок авіаударів російської авіації у столиці було пошкоджено 11 важливих об’єктів інфраструктури. Відомо, що найбільше постраждав центр міста, зокрема, візовий відділ консульства Німеччини,

– пишуть ЗМІ.

Посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що під час обстрілу Києва вона ховалася в одному сховищі з сотнями киян.

"Із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва", – зазначила Фельдгузен.

До речі, посольство Німеччини розташоване в районі Оперного театру й червоного корпусу Київського національного університету, куди влучили ракети.

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