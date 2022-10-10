Окупанти б'ють ракетами та авіацією по критичній інфраструктурі, аби знищити енергозабезпечення нашої держави. Про це повідомили в ОП.

До теми Масована ракетна атака України: що зараз відбувається у містах

"Звірячий обстріл України"

Зранку 10 жовтня росіяни масово обстріляли Україну. Під прицілом ворога опинилися енергооб'єкти у різних куточках нашої держави. Зокрема на:

Львівщині;

Запоріжжі;

Київщині;

Хмельниччині;

у Дніпрі;

у Вінниці;

на Івано-Франківщині;

Сумщині;

Харківщині;

Житомирщині;

Кіровоградщині.

Також від рук ворога страждає весь Південь. В ОП переконують, масова атака може вплинути на стабільність енергозабезпечення. Тому українцям радять бути готовими до наслідків ворожих обстрілів. Можливі навіть віялові відключення.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що на Київщині системи ППО збили шість російських ракет. Втім, ворог влучив і у Київську ТЕЦ. Профільні служби намагаються ліквідувати наслідки обстрілів.

Немає такої ракети, яка змусить нас відступити,

підкреслив Кирило Тимошенко.

Зверніть увагу! За словами президента України, в російських окупантів є дві мішені: по-перше, це енергооб'єкти по всій нашій державі, по-друге, це люди. Володимир Зеленський нагадав, що ми маємо справу з терористами.

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