Оккупанты бьют ракетами и авиацией по критической инфраструктуре, чтобы уничтожить энергообеспечение нашего государства. Об этом сообщили в ОП.

"Зверский обстрел Украины"

Под прицелом врага оказались энергообъекты сразу нескольких областей нашего государства. В частности в:

  • Львовской области;
  • Запорожской области;
  • Киевской области;
  • Хмельницкой области;
  • в Днепре;
  • в Виннице;
  • в Ивано-Франковской области;
  • в Сумской области;
  • в Харьковской области;
  • в Житомирской области;
  • в Кировоградской области.

Также от рук врага страдает весь Юг. В ОП убеждают, массовая атака может повлиять на стабильность энергообеспечения. Поэтому украинцам советуют быть готовыми к последствиям вражеских обстрелов. Возможны даже веерные отключения.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киевской области системы ПВО сбили шесть российских ракет. Однако, враг попал и в Киевскую ТЭЦ. Профильные службы пытаются ликвидировать последствия обстрелов.

Нет такой ракеты, которая заставит нас отступить,
– подчеркнул Кирилл Тимошенко.