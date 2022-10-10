Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

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Крім того, Валерій Залужний повідомив, що Росія застосовує ударні безпілотники.

Від самого ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка триває досі. Загалом від ранку 10 жовтня вибухи пролунали у:

Рівненській;

Львівській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Полтавській;

Харківській;

Миколаївській;

Сумській;

Івано-Франківській;

Київській області та Києві.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в Одеській області сили ППО збили 3 ракети та 5 дронів-камікадзе. Також очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що на Криворіжжі працює ППО. За його словами, є збиті ракети.

Повідомлялося, що під час повітряної тривоги спрацювала ППО у Львові, Хмельницькому й Тернополі. Водночас у Львові окупанти все ж поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

На масові обстріли відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія намагається стерти Україну з лиця землі.

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