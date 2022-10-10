Близько 10 години ранку російські загарбники вдарили ракетами та безпілотниками по Одеській області. На щастя, наші воїни відбили атаку ворога.

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Українські військові знищили ще 3 ракети та 5 дронів

Сили протиповітряної оборони збили три ракети та 5 дронів-камікадзе. Про це повідомили в Одеській ОВА.

Втім, небезпека з повітря досі зберігається. Тому місцевим мешканцям радять перебувати в укриттях до відповідних розпоряджень.

Нагадаємо, повітряна тривога в Одеській області почалася ще о 7 ранку. Через декілька годин мешканці Одеси почули вибухи.

Згодом очільник ОВА попередив про можливі відключення світла. Та запевнив, що наші військові, комунальники і рятувальники у бойовій готовності, аби оперативно усунути будь-які можливі пошкодження.

Прошу мешканців Одещини знаходитися в укриттях та не наражати себе на небезпеку,

– підкреслив Максим Марченко.

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