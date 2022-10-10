Відповідну інформацію президент повідомив під час звернення 10 жовтня. Президент назвав дві цілі дронів Shahed.

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Зеленський звернувся до українців з центру Києва

Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські Shahed,

– сказав Зеленський.

За словами президента України в російських окупантів є дві мішені:

енергооб'єкти по всій країні : Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні;

: Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні; люди: спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.

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Є перебої з електрикою, але немає з нашою впевненістю в перемозі

"Але. Ми – українці. Допомагаємо одне одному. Віримо в себе. Відновлюємо все зруйноване.

Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю – впевненістю в перемозі", – зауважив президент.

Володимир Зеленський пояснив, що ворог завдав таких ударів тому, що хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли.

Але бігти ми можемо тільки вперед – і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі,

– пообіцяв Зеленський.

За його словами в Україні працюють рятувальники, працює ППО. Станом на 11 годину 10 жовтня 38 повітряних цілей збито.

Володимир Зеленський закликав людей перебувати в укриттях. Пообіцяв, що завдяки допомозі наших військових, все буде нормально.

"Завжди дотримуйтесь правил безпеки. І завжди пам'ятайте: Україна була до того, як з'явився цей ворог, Україна буде й після нього", – сказав Володимир Зеленський.

Варто пригадати, що російські окупанти вранці 10 жовтня атакували Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Полтавську, Харківську, Миколаївську, Сумську, Івано-Франківську, Київську області та Києві. Детальніше про вибухи на Львівщині читайте за посиланням.

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