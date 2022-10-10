Около 10 часов утра российские захватчики ударили ракетами и беспилотниками по Одесской области. К счастью, наши воины отбили атаку врага.
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Украинские военные уничтожили еще 3 ракеты и 5 дронов
Силы противовоздушной обороны сбили три ракеты и 5 дронов-камикадзе. Об этом сообщили в Одесской ОВА.
Однако опасность с воздуха до сих пор сохраняется. Поэтому местным жителям советуют находиться в укрытиях до соответствующих распоряжений.
Напомним, воздушная тревога в Одесской области началась еще в 7 утра. Через несколько часов жители Одессы услышали взрывы.
Впоследствии глава ОВА предупредил о возможных отключениях света. И заверил, что наши военные, коммунальщики и спасатели в боевой готовности, чтобы оперативно устранить любые возможные повреждения.
Прошу жителей Одесской области находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности,
– подчеркнул Максим Марченко.
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