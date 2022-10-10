Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що на Криворіжжі працює ППО. За його словами, є збиті ракети.

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Вілкул повідомив про збиття ракет

Водночас Вілкул закликав усіх перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Перед 7 годиною ранку по всій Україні почали оголосили повітряну тривогу, яка триває досі. Звуки вибухів під час повітряної тривоги пролунали у Львові, Хмельницькому, Житомирі, Рівному та Тернополі. Повідомлялося, що у Львові, Хмельницькому й Тернополі спрацювала ППО.

Крім того, російські військові потужно обстріляли Київ і Дніпро, внаслідок чого відомо про загиблих і постраждалих. Неспокійно у Харкові, Кременчуці та на Сумщині.

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На масові обстріли відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія намагається стерти Україну з лиця землі.

У Києві російські окупанти вдарили по центру міста та влучили у дитячий майданчик. Обстріл дитячого майданчика у Києві прокоментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Боягузи, що воюють з дитячими майданчиками, дітьми та людьми. Це ще один сигнал цивілізованому світу, що російське питання має бути вирішене силою", – написав Єрмак.