За його словами, 229-й день Україну намагаються знищити та стерти з лиця землі. На жаль, за сьогоднішній ранок є жертви.

Зеленський прокоментував ракетну атаку росіян

Зеленський зазначив, що росіяни намагаються знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі, а також вбити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві.

Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними,

– наголосив президент.