По его словам, 229-й день Украины пытаются уничтожить и стереть с лица земли. К сожалению, за сегодняшнее утро есть жертвы.

Зеленский прокомментировал ракетную атаку россиян

Зеленский отметил, что россияне пытаются уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье, а также убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными,

– подчеркнул президент.