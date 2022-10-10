Та не лише українців зненацька застав цей обстріл. Працівники іноземних посольств були змушені ховатися в укриттях разом зі звичайними українцями. Світ шокований зухвалою атакою росіян на інфраструктурні об'єкти та мирні міста та обіцяє наслідки для Кремля.

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"Тероризм у чистому вигляді" та "ознака боягузтва"

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що Росія посилює шквал атак проти мирних українців. При цьому колишній посол Сполучених Штатів у Росії Майкл Макфол охрестив дії кремля як "сором" та ознаку боягузтва.

Для американців очевидно, що Путін продовжить воювати на єдиному доступному напрямку – проти цивільного населення, тож посольство США закликало своїх громадян покинути територію України

Терористичні дії Кремля, направлені проти мирного населення України, стають все більш очевидними. Президент Литви Гітанас Наусєда прямо назвав ракетний обстріл з боку Росії – тероризмом. Він заявив, що варварство Росії не має меж та закликав передати Україні більше зброї задля перемоги над злом.



Жодних обмежень на постачання зброї

Міністерство закордонних справ Чехії вважає, що Захід має повністю зняти всі обмеження на постачання зброї Україні. Голова МЗС Чехії Ярослав Курфюрст відкрито назвав методи Кремля терористичними та заявив, що настав час для збільшення підтримки України.

Курфюрст також запевнив, що Чехія серед країн, які просувають ідею створення трибуналу над російськими військовими злочинцями. При цьому, мова йде не лише про тих, хто вчиняє злочини власними руками, а й над тими, хто віддає відповідні накази.

У чеському Міноборони дотримуються тієї ж думки. Заступник голови відомства Томаш Копечни заявив, що ці обмеження, які країни Заходу наклали на себе самі, були непотрібні від самого початку, і лише ускладнювали бюрократичний процес для відповіді на терористичні атаки Росії.

Естонія готується визнати Росію державою-терористкою

Жорстка політична реакція пішла й з боку сусідньої до Росії Естонії. Президент країни Алас Каріс зробив доволі емоційну заяву щодо ранкового ракетного обстрілу.

Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі: українські діти змушені спати, коли ракети б'ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім'я та будинок вранці. Київ і кілька інших міст зазнали атаки Росії рано-вранці,

– написав президент Естонії у своєму твітері.

Однак заявою президента реакція Естонії не обмежується. Парламент цієї країни готує термінове рішення, щодо визнання Росії державою-терористом. Відповідна резолюція буде представлена вже завтра. Голосування в естонському парламенті також пройде найближчим часом, і з високою вірогідністю, це рішення буде ухвалене.

Реакція Євросоюзу

ЄС анонсував нові військові постачання в Україну, на тлі ракетних обстрілів росіян. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Водночас голова Європарламенту Роберта Метсола наполягає на неприпустимості поступок Владіміру Путіну. Шантаж Кремля не повинен стати дієвим важелем для тиску на Захід, а умиротворення не може спрацювати у випадку з російською агресією.

Метсола заявила, що сьогоднішній обстріл "викликає огиду" і вкотре демонструє справжнє лице кремлівського режиму. Голова Європарламенту також додала, що подібна ескалація не дозволить Путіну уникнути поразки.

Він обирає мішені не вибірково та обрушує на дітей дощ терору і смерті. Це злочинно. Вони будуть притягнуті до відповідальності,

– заявила Роберта Метсола.

Німеччина підсилить ППО України

Очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що німці передадуть першу систему протиповітряної оборони IRIS-T вже найближчими днями. Всього Німеччина готова відправити Україні 4 таких системи. Втім, решту планують передати аж у наступному році.

Голова МЗС Німеччини Анналєна Бербок також засудила ранковий обстріл українських міст. Вона назвала дії Путіна "огидними та невиправданими" і також пообіцяла підсилення протиповітряної оборони України.

Україна скликає термінове засідання G7

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову канцлером Німеччини. У телефонній розмові з Олафом Шольцем, Зеленський домовився скликати термінове засідання великої сімки.

Там президент України виступить із заявами про теракти з боку Росії. Зокрема, група Семи обговорить посилення тиску на Росію та питання відновлення української інфраструктури.

Зеленський також переговорив з президентом Франції Емманулем Макроном. Темою розмови стало підсилення української ППО та збільшення тиску на Росію, на тлі терористичних атак Кремля.

Чи є реакція світу однозначною

Вочевидь, подібними діями, Кремль не може досягти жодної з поставлених цілей. Українців залякати не вдається, а навіть навпаки – це викликає лише злість та ще більше вбиває будь-яку можливість діалогу з Росією.

Зруйнована інфраструктура вже найближчим часом буде відновлена, а на ситуацію на фронті подібні атаки проти цивільних абсолютно ніяк не впливають.

Натомість, реакція світової спільноти знову єдина, і знову жорстка. Путінський шантаж і показові варварські атаки не призводять ні до чого, окрім ще більшої ізоляції Росії від решти світу.

Подібні удари по українських містах лише доводять, що Україна має отримати більше зброї, як для самозахисту, щоб уберегти мирне населення, так і для наступу, щоб вибити окупантів з території України і закінчити розв’язану кремлем війну.