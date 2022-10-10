Соединенные Штаты поддерживают нашу страну. Россию хотят привлечь к ответственности за ее военные преступления.

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Президент встретился с госпожой послом и главой дипмиссии США

Зеленский рассказал, что вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком провел встречу с госпожой послом США Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом.

Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в нашей стране. Благодарен за поддержку!

– подчеркнул глава государства.

Зеленский встретился с Бринком / Фото Владимира Зеленского

В день встречи российские оккупанты нанесли массированный удар по украинским городам, в частности по Киеву.

"В этот ужасный день наши сердца с народом Украины. Слава Украине", – написали на странице Госдепартамента США в твиттере.

Бринк отметила, что команда посольства Соединенных Штатов находится в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам.

"Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", — отметила госпожа посол.

Во время встречи Россия обстреляла Киев / Фото Владимира Зеленского

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США осуждают российский ракетный террор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном они оба согласились, что России не должны сойти с рук ее варварские ракетные удары.

Я поднял ряд важных вопросов, в частности усиление обороноспособности Украины, новые санкции против РФ, привлечение Москвы к ответственности за терроризм,

– рассказал глава МИД.

Напомним, что представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева рассказала, что в результате массированных обстрелов Украины 10 октября зафиксировали попадание в Киеве и еще 14 регионах Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, 13 из которых были иранскими БпЛА "Шахид-136".

Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей. По состоянию на 19:45 известно, что в результате террористических обстрелов погибли 11 человек, еще 64 — получили ранения.

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