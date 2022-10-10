Відповідну інформацію повідомив прем'єр Денис Шмигаль 10 жовтня. Він зазначив, що російські окупанти вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі.

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Шмигаль попередив про перебої зі світлом

Денис Шмигаль заявив, що станом на 11 годину 10 жовтня пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Мовиться про 8 регіонів та Київ.

Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком,

– попередив прем'єр.

За його даними, головна мета цих воєнних злочинців: посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла.

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"Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об'єкти", – пообіцяв Шмигаль.

Також прем'єр подякував медикам, енергетикам та рятувальникам за їхню роботу. Денис Шмигаль пояснив, що наша ППО збила понад 40 ракет з 70.

Варто пригадати, що російські окупанти атакували більшість українських областей. Детальніше про масову атаку по Україні читайте за посиланням.

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