Соответствующую информацию 10 октября сообщил премьер Денис Шмигаль. Он отметил, что российские оккупанты ударили по гражданской и критической инфраструктуре.

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Шмигаль предупредил о перебоях со светом

Денис Шмигаль заявил, что по состоянию на 11 часов 10 октября повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Речь идет о 8 регионах и Киеве.

Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью,

– предупредил премьер.

По его данным, главная цель этих военных преступников: посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла.

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"Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты", – пообещал Шмигаль.

Также премьер поблагодарил медиков, энергетиков и спасателей за их работу. Денис Шмигаль объяснил, что наша ПВО сбила более 40 ракет из 70.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты атаковали большинство украинских областей. Подробнее о массовой атаке по Украине читайте по ссылке.

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