Відповідну інформацію повідомили Повітряні Сили ЗСУ 10 жовтня. За їхніми даними, диктатор наказав атакувати українські мирні міста орієнтовно о 6 ранку 10 жовтня.
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Росія атакувала Україну ракетами Х-101, Х-555
За даними Повітряних Сил ЗСУ окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Відомо, що російські військові зранку 10 жовтня вдарили по Україні:
- ракетами Х-101, Х-555 з району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160;
- крилатими ракетами "Калібр" – із кораблів у Чорному морі;
- оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з наземного базування з різних напрямків;
- ракетами зенітних ракетних комплексів С-300 та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".
По Україні випустили понад 80 ракет
Станом на 11.40 10 жовтня ворог застосував по Україні понад 80 ракет,
– повідомили Повітряні Сили.
Наша протиповітряна оборона з підрозділами ППО Сухопутних військ збила орієнтовно 45 ракет. Крім того, протиповітряна оборона знищила 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Варто пригадати, що російські окупанти масовано атакували Україну. Били переважно по цивільній та критичній інфраструктурі. Детальніше про атаку читайте за посиланням.
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