Відповідну інформацію повідомили Повітряні Сили ЗСУ 10 жовтня. За їхніми даними, диктатор наказав атакувати українські мирні міста орієнтовно о 6 ранку 10 жовтня.

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Росія атакувала Україну ракетами Х-101, Х-555

За даними Повітряних Сил ЗСУ окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Відомо, що російські військові зранку 10 жовтня вдарили по Україні:

ракетами Х-101, Х-555 з району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160;

крилатими ракетами "Калібр" – із кораблів у Чорному морі;

оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з наземного базування з різних напрямків;

ракетами зенітних ракетних комплексів С-300 та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".

По Україні випустили понад 80 ракет

Станом на 11.40 10 жовтня ворог застосував по Україні понад 80 ракет,

– повідомили Повітряні Сили.

Наша протиповітряна оборона з підрозділами ППО Сухопутних військ збила орієнтовно 45 ракет. Крім того, протиповітряна оборона знищила 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Варто пригадати, що російські окупанти масовано атакували Україну. Били переважно по цивільній та критичній інфраструктурі. Детальніше про атаку читайте за посиланням.

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