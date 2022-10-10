Соответствующую информацию сообщили Воздушные Силы ВСУ 10 октября. По их данным, диктатор приказал атаковать украинские мирные города ориентировочно в 6 утра 10 октября.

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Россия атаковала Украину ракетами Х-101, Х-555

По данным Воздушных Сил ВСУ оккупанты атаковали Украину из акватории Черного моря и из Каспийского региона. Известно, что российские военные с утра 10 октября ударили по Украине:

ракетами Х-101, Х-555 из района Каспия из 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160;

крылатыми ракетами "Калибр" – с кораблей в Черном море;

оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" по наземному базированию по разным направлениям;

ракетами зенитных ракетных комплексов С-300 и реактивной системой залпового огня Торнадо-С.

По Украине выпустили более 80 ракет

По состоянию на 11:40 10 октября враг применил по Украине более 80 ракет,

– сообщили Воздушные Силы.

Наша противовоздушная оборона с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбила ориентировочно 45 ракет. Кроме того, противовоздушная оборона уничтожила 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты массированно атаковали Украину. Били преимущественно по гражданской и критической инфраструктуре. Подробнее об атаке читайте по ссылке.

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