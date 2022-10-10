Враг запустил сразу несколько ракет по утреннему Киеву. В результате атаки начались пожары, а также погибли и пострадали мирные жители.

К теме США осуждают террористические обстрелы: Зеленский встретился с послом и главой дипмиссии

Кличко показал фото обломка ракеты оккупантов

Мэр Киева рассказал, что в центре столицы во время ликвидации последствий утреннего ракетного удара коммунальщики обнаружили большой кусок российской ракеты.

Российские убийцы должны помнить: украинцы умеют благодарить. Зло будет наказано, однозначно!

– подчеркнул Кличко.



Обломок российской ракеты / Фото Виталия Кличко

Массированные ракетные обстрелы 10 октября: главное

Утром 10 октября русские войска массированно обстреляли украинские города. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.

Российские оккупанты ударили по украинским городам высокоточными крылатыми ракетами наземного, морского и воздушного базирования, в том числе Х-101 и Х-555. Они атаковали Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона.

В результате ракетных обстрелов повреждения получили 11 важных объектов инфраструктуры. Речь идет о 8 регионах и Киеве. Часть областей была обесточена.

Массовый ракетный удар российских террористов унес жизни более десяти человек. Еще около 60 человек получили ранения.

Стоит посмотреть – Показали кадры с места взрыва в Киеве: видео