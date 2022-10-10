Вовки в овечих шкурах вже напоготові

Підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло із закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! Маск – то тільки пробна куля була.

Важливо Кремлівські самі собі наклали на голову величезну купу: яка відповідь "прилетить" Росії

"Прінуждєніє к пєрєговорам" – от на що це найдужче схоже.

Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропагандистів, "єщо два месяца такой войни, і в Россіі будєт революция!". Нічого, ми зачекаємо. Слава ЗСУ.

Радимо Російські есесівці з академій ФСБ не засвоїли головний урок про Україну

Що сталося в Україні 10 жовтня

До теми – психологиня порадила, як подолати стрес після масованих ракетних ударів по Україні: дивіться відео