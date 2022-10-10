Вовки в овечих шкурах вже напоготові

Підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло із закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! Маск – то тільки пробна куля була.

Важливо Кремлівські самі собі наклали на голову величезну купу: яка відповідь "прилетить" Росії

"Прінуждєніє к пєрєговорам" – от на що це найдужче схоже.

Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропагандистів, "єщо два месяца такой войни, і в Россіі будєт революция!". Нічого, ми зачекаємо. Слава ЗСУ.

Радимо Російські есесівці з академій ФСБ не засвоїли головний урок про Україну

Що сталося в Україні 10 жовтня

Вранці 10 жовтня Росія завдала масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по Києву та області, Житомиру, Хмельницькому, Дніпру, Харкову та інших містах України.

Загалом окупанти випустили по нашій території 84 ракети та 24 БПЛА. Однак силам ППО України вдалося знищит 56 ворожих цілей.

В результаті ударів суттєвих пошкоджень зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. У низці регіонів виникли проблеми з енергопостачанням та зв'язком.

Жертвами російських терактів загалом стали понад 10 людей, ще 89 зазнали поранень.

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