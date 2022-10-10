Вовки в овечих шкурах вже напоготові
Підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло із закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! Маск – то тільки пробна куля була.
Важливо Кремлівські самі собі наклали на голову величезну купу: яка відповідь "прилетить" Росії
"Прінуждєніє к пєрєговорам" – от на що це найдужче схоже.
Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропагандистів, "єщо два месяца такой войни, і в Россіі будєт революция!". Нічого, ми зачекаємо. Слава ЗСУ.
Радимо Російські есесівці з академій ФСБ не засвоїли головний урок про Україну
Що сталося в Україні 10 жовтня
- Вранці 10 жовтня Росія завдала масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по Києву та області, Житомиру, Хмельницькому, Дніпру, Харкову та інших містах України.
- Загалом окупанти випустили по нашій території 84 ракети та 24 БПЛА. Однак силам ППО України вдалося знищит 56 ворожих цілей.
- В результаті ударів суттєвих пошкоджень зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. У низці регіонів виникли проблеми з енергопостачанням та зв'язком.
- Жертвами російських терактів загалом стали понад 10 людей, ще 89 зазнали поранень.
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