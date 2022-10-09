Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення до українців, інформує 24 канал. Як приклад неготовності окупантів до переговорів, глава держави назвав масований обстріл Запоріжжя.

Зверніть увагу Постійний терор Росії є очевидною відмовою від справжніх переговорів, – звернення Зеленського

Терористів потрібно знешкоджувати

Володимир Зеленський наголосив, що Росія вкотре вчинила теракт у Запоріжжі – уночі окупанти вбили щонайменше 14 мирних мешканців, поранили десятки людей, зокрема 11 дітей, залишили сотні людей без даху над головою. Це ще раз доводить, що Росія – країна-терорист. Президент підкреслив, що терористів потрібно знешкоджувати.

Чи справді переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують. Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найбільш жахливих міжнародних злочинів, який загрожує не тільки комусь одному у світі, а всій міжнародній спільноті,

– наголосив президент.

Глава держави відзначив, що терор потрібно зупинити і не дати демократії програти. Володимир Зеленський навів приклад з минулого століття, коли сильні світу цього боялися терору Німеччини і йшли ії на поступки, зокрема погодили поділ Чехословаччини, але це лише посилило апетити Гітлера і все це призвело до Другої світової війни.

"Зараз світ об’єднаний. Зараз усі у світі розуміють, проти чого насправді ведеться Росією ця війна в Україні. Це російська війна проти всіх тих цінностей, які роблять людей людьми, а життя – мирним", – підкреслив Зеленський.

Важливо! Згідно з рішенням РНБО, Україна не відмовляється від переговорів з Росією, однак не проводитиме їх, поки очільником країни є диктатор Владімір Путін.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео