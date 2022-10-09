Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Цієї ночі окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю. 24 канал розповідає все, що відомо на цей момент.

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Атакували Запоріжжя посеред ночі

У звичній для загарбників манері атака припала на ніч. Близько 02:00 у місті пролунали вибухи. А вже об 02:23 глава ОВА Олександр Старух підтвердив, що в обласному центрі зафіксували прильоти. Тоді він наголосив на майже десятку приходів ракет.

Невдовзі він опублікував у мережі фото, на якому можна побачити наслідки одного з влучань російських ракет. Мовиться про знищений росіянами житловий будинок.

Мовиться про знищений росіянами житловий будинок. Секретар міської ради Анатолій Куртєв додав, що понищені й інші житлові будинки. Також він зазначив, що на місцях влучання спалахнули пожежі. Станом на 02:46 на місцях атак працювали відповідні служби.

Станом на 02:46 на місцях атак працювали відповідні служби. Відомо, що російські військові випустили 12 ракет. Внаслідок цього з 1 по 8 поверх зруйнований під'їзд однієї з багатоповерхівок. Також ворог понищив приватні будинки у місті.



Старух посеред ночі виклав фото зі знищеною багатоповерхівкою / Фото з телеграма Старуха

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що пошкоджено близько 20 будинків приватного сектору, а також близько 50 багатоповерхівок. Також понищені 4 освітні заклади. Як зазначив Старух, повністю зруйновані 5 приватних будинків. Також уражень зазнали об'єкти інфраструктури, а також 20 автомобілів.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю: відео 18+

Що стосується багатоповерхівки, то на місці влучання свою роботу виконують екстрені та профільні служби Запоріжжя. Туди також прибули співробітники психологічної служби ДСНС, щоб надавати необхідну допомогу тим, хто постраждав від удару.

Внаслідок удару біля багатоповерхівки загорілися автівки: відео

Загалом, аварійно-рятувальними роботами займаються 110 фахівців. Крім того, на місці залучені 24 одиниці спеціальної техніки. У ДСНС попрохали місцевих мешканців не навідуватися місць атак. Не виключено, що ворог знову завдасть удару.

У ДСНС показали, як проводять рятувальні операції / Фото ДСНС

Що відомо про жертв і постраждалих

Вже ближче до 04:00 надійшла додаткова інформація від Старуха. Він зазначив, що у зруйнованій багатоповерхівці є постраждалі. Тоді ж міська влада зазначила, що відомо про щонайменше чотирьох людей. Але тоді не зазначили, чи є хтось під завалами будинку.

Уже об 08:39 глава ОВА актуалізував дані щодо потерпілих і жертв. Відомо, що ворог забрав життя 12 людей. Крім того, до лікарні відвезли 49 постраждалих, серед яких 6 – діти. Водночас слід розуміти, що ця інформація уточнюється, а цифри можуть змінюватися.

Крім того, під завалами все ще можуть перебувати люди. Відомо, що рятувальникам з-під завалів вдалося дістати 8 мешканців будинку. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці / Фото з телеграма Старуха та Тимошенка

Важливо! Інформація для тих, чиї рідні та близькі могли перебувати у Дніпровському районі Запоріжжя під час атаки. Якщо з ними відсутній зв'язок, то варто зателефонувати до правоохоронців за номером 050-452-91-95.

Реакція на терористичну атаку

Як зазначив президент Володимир Зеленський, ракетний удар по Запоріжжю цієї ночі – абсолютна підлість та зло. Він підкреслив, що його завдали нелюди та терористи.

Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов'язково. Перед законом і перед людьми,

– наголосив Зеленський.

Глава ОП Андрій Єрмак виклав у мережу фото зі знищеною багатоповерхівкою та був значно лаконічнішим. Він просто вкотре наголосив, що росіяни – терористи.

Ракетний обстріл також прокоментував міський голова Мелітополя. Іван Федоров зауважив, що Запоріжжя стало прихистком для тисяч мелітопольців. Але й тут вони стикаються з російським терором, снарядами, якими ворог завдає руйнувань та сіє смерті. Він також висловив співчуття сім'ям загиблих. Федоров переконаний, що Росія відповідатиме за кожну смерть.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко висловив переконання, що ворог відповість за всі скоєні ним злочини. А допоможуть йому у цьому ЗСУ.

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