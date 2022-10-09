Президент опублікував фото руйнувань будинків після обстрілу – вони вщент зруйновані. Атака забрала життя 12 мирних людей.

Увага Зруйновано цілий під'їзд вщент: ДСНС показала жахливі фото після удару по Запоріжжю

Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей. Абсолютна підлість. Абсолютне зло,

– написав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що ті, хто віддав цей наказ, і всі, хто цей наказ виконав – нелюди і терористи. "Вони відповідатимуть. Обов'язково. Перед законом і перед людьми".