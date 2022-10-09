Президент опубликовал фото разрушений домов после обстрела – они полностью разрушены. Атака унесла жизни 12 мирных людей.

Внимание Массированный ракетный обстрел Запорожья: какое количество погибших и пострадавших

Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей. Абсолютная подлость. Абсолютное зло,

– написал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что те, кто отдал этот приказ, и все, кто этот приказ выполнил – изверги и террористы. "Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми".