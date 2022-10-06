Інформацію про жертв і постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Запоріжжю повідомив глава ОВА Олександр Старух. Він додав, що рятувальні роботи все ще тривають.

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Скільки людей загинуло

Як розповів глава ОВА, від ракет загинула одна жінка. Ще одну не встигли врятувати дорогою до лікарні. Її смерть констатували у кареті швидкої допомоги.

Відомо також, що під завалами можуть перебувати щонайменше 5 людей. На щастя, багатьох мешканців багатоповерхівок вдалося врятувати. Серед них, наголошує Старух, – трирічна дівчинка. Малечу відвезли до лікарні.

За словами глави ОВА, на місці влучання рятувальна операція триває.

Що відомо про ракетні обстріли Запоріжжя

Повідомлення про ракетний удар по місту надійшло від глави ОВА Олександра Старуха об 06:15. Він зазначив, що російські військові атакували інфраструктурні об'єкти в обласному центрі. На той момент інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнювалася.

Невдовзі надійшли відомості від секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Він додав, що внаслідок обстрілу спалахнули житлові будинки у місті. Практично відразу ж туди скерували відповідні служби. На той момент було відомо, що внаслідок атаки є постраждалі. Щодо їхньої кількості, то точну цифру тоді назвати не могли, адже рятувальні роботи тривали.

Уже об 06:14 Олександр Старух додав, що окупанти влучили у житлові будинки. Вони зазнали значних руйнувань. А ще трішки пізніше Куртєв зазначив, що вороги завдали 7 ракетних ударів. Поруйновані цілі під'їзди.