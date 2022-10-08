Зауважимо, що ракетний удар по Запоріжжю стався під ранок. Його об 05:15 підтвердив глава ОВА Олександр Старух. Невдовзі секретар міської ради додав, що внаслідок атаки спалахнули житлові будинки.

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Ворог влучив у багатоповерхівки

Куртєв пізніше надав додаткові відомості. За його словами, по багатоповерхівках випустили 7 ракет. Це стало причиною руйнування цілих під'їздів. Згодом стало відомо як про постраждалих, так і про жертв терористичної атаки з боку Росії.

Невдовзі у мережі з'явилося моторошне відео. На ньому можна побачити момент влучання однієї з ракет у житловий будинок. У ролику видно, як без поспіху йде людина, і буквально за секунду російський снаряд б'є по багатоповерхівці. Моментально спалахує вогонь, а в небо здіймається дим.

Момент влучання ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі зафільмували: відео

Загалом внаслідок ракетних ударів пошкоджень зазнали 40 багатоповерхівок і будівель. У цих будинках, розповів Куртєв, зруйновано по цілому під'їзду. Відомо, що в одному з будинків серйозно понищені дах, вікна, а також водопровід. Крім того, у приватному секторі зруйновано 2 та пошкоджено 9 житлових будинків.

Кількість жертв зросла

Що стосується жертв ракетного удару, то станом на 07:29 7 жовтня у ДСНС повідомили про 11 загиблих. На щастя, 21 людину вдалося врятувати. А вже підвечір того ж дня Куртєв сповістив, що кількість загиблих зросла до 14 людей.

Наголосимо, що в Офісі Президента ракетний обстріл назвали терористичною атакою. За словами глави ОП Андрія Єрмака, ворог уміє воювати винятково проти цивільних. Тож ці "жалюгідні боягузи" й завдали ракетного удару по багатоповерхівках.

За його словами, слід раз і назавжди розв'язати російське питання. Для цього слід використати зброю, санкції, а також ізоляцію. Єрмак додав, що на загарбників очікує тотальний розгром. А ще їх неодмінно притягнуть до відповідальності за все те, що вони вчинили.

Кирило Тимошенко, заступник глави ОП, підкреслив, що Росія запланувала цей теракт. Вона має у намірах знищувати українські міста та села. І робить це для того, щоб стерти з лиця землі все українське.

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