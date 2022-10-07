Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю та околицях
Вчора, 6 жовтня, вони завдали удару по житлових будинках міста. А вже 7 жовтня, після оголошення повітряної тривоги, в області повідомили про звуки вибухів.
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О 17:03 в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. Декілька хвилин потому очільник Запорізької ОДА повідомив, що ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях. Він закликав людей залишатися в укриттях, оскільки є ризик повторних обстрілів.
Так, трохи згодом в мережі повідомили, що в області працює ППО.
Станом на 17:34 в Запоріжжі та області було оголошено відбій. Тож, місцеві жителі можуть покидати укриття та повертатися до справ.
Вперше вдарили вранці
Зауважимо, 7 жовтня вранці російські окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами – безпілотними літальними апаратами. Внаслідок атаки руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в двох районах міста. Також, як відомо, є один постраждалий – його ушпиталено.
Попередньо, ворог застосував БПЛА Shahed-136. Саме тому місцеві жителі не чули надто гучних звуків вибухів.
Удар по Запоріжжі 6 жовтня: коротко
- Повідомлення про ракетний удар по місту 6 жовтня надійшло від глави ОВА Олександра Старуха об 06:15. Він зазначив, що російські військові атакували інфраструктурні об'єкти в обласному центрі.
- Уже згодом він додав, що окупанти влучили у житлові будинки. Вони зазнали значних руйнувань. А ще трішки пізніше Куртєв зазначив, що вороги завдали 7 ракетних ударів. Поруйновані цілі під'їзди.
- Відомо, що внаслідок атаки по житлових будинках загинули 12 мирних жителів. При цьому аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет все ще тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали.
- На ракетний удар по Запоріжжю відреагував глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив на тому, що росіяни завдали чергового терористичного обстрілу. Очільник ОП підкреслив, що окупанти "вміють воювати лише з мирними людьми". Тож він назвав їх божевільними боягузами.
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