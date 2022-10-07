Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю та околицях

Вчора, 6 жовтня, вони завдали удару по житлових будинках міста. А вже 7 жовтня, після оголошення повітряної тривоги, в області повідомили про звуки вибухів.

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О 17:03 в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. Декілька хвилин потому очільник Запорізької ОДА повідомив, що ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях. Він закликав людей залишатися в укриттях, оскільки є ризик повторних обстрілів.

Так, трохи згодом в мережі повідомили, що в області працює ППО.

Станом на 17:34 в Запоріжжі та області було оголошено відбій. Тож, місцеві жителі можуть покидати укриття та повертатися до справ.

Вперше вдарили вранці

Зауважимо, 7 жовтня вранці російські окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами – безпілотними літальними апаратами. Внаслідок атаки руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в двох районах міста. Також, як відомо, є один постраждалий – його ушпиталено.

Попередньо, ворог застосував БПЛА Shahed-136. Саме тому місцеві жителі не чули надто гучних звуків вибухів.

Удар по Запоріжжі 6 жовтня: коротко

Повідомлення про ракетний удар по місту 6 жовтня надійшло від глави ОВА Олександра Старуха об 06:15. Він зазначив, що російські військові атакували інфраструктурні об'єкти в обласному центрі.

Уже згодом він додав, що окупанти влучили у житлові будинки. Вони зазнали значних руйнувань. А ще трішки пізніше Куртєв зазначив, що вороги завдали 7 ракетних ударів. Поруйновані цілі під'їзди.

Відомо, що внаслідок атаки по житлових будинках загинули 12 мирних жителів. При цьому аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет все ще тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив на тому, що росіяни завдали чергового терористичного обстрілу. Очільник ОП підкреслив, що окупанти "вміють воювати лише з мирними людьми". Тож він назвав їх божевільними боягузами.

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