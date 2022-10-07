7 жовтня загарбники застосували безпілотні літальні апарати. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Нова атака ворога на Запоріжжя

Попередньо, ворог застосував БПЛА Shahed-136. Саме тому місцеві жителі не чули надто гучних звуків вибухів.

За попередньою інформацією, є один постраждалий – його ушпиталено. Наразі інформацію уточнюють.

Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам,

– наголосив Старух.

Що робити, якщо росіяни атакують БПЛА

Чуєте звук двигуна поруч — негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мине небезпеки.

Обирайте місця подалі від військових та стратегічних об’єктів, адміністративних установ.

Коли нема змоги дістатись укриття, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки.

Найкраще під час можливої атаки – перебувати в спеціально облаштованому сховищі. Якщо такого поблизу нема, ховайтесь у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах.

Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву. Укриттям на вулиці також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки.

Лягайте на землю та закрийте голову руками. Прийміть позу ембріона, розверніться ногами в бік стрілянини, прикривши голову руками, та відкрийте рот.

Якщо знайшли приміщення, обирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будинок у випадку попадання снаряда. Залишайтеся в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу, адже існує загроза його відновлення.

Не залишайтесь в транспорті під час обстрілу. Вийдіть та відбіжіть подалі від дороги. І там знайдіть можливе укриття.

Ховатися в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій також небезпечно. Намагайтеся не ховатися за автомобілями або кіосками: вони часто стають мішенями.

Обстріли Запоріжжя: що відомо

6 жовтня росіяни завдали 7 ракетних ударів по житлових багатоповерхівках у Запоріжжі. На місцях атак виникли завали та пожежі.

Через це у медзаклади Запоріжжя доставлено 12 пацієнтів: шпиталізовано 9 пацієнтів, ще троє після медичного огляду відмовилися від госпіталізації.

Серед травмованих є двоє дітей – хлопчики 4 років. Старух наголошував, що серед поранених 3-річна дитина.

На вечір кількість жертв становила 7 осіб, зокрема, жінка, яка загинула в приватному секторі в центрі міста, а також 6 загиблих витягнули з-під завалів будинку на Соборному проспекті.

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