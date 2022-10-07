7 жовтня загарбники застосували безпілотні літальні апарати. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Зверніть увагу У Запоріжжі рятувальник ніс ікону, яку викинуло з будинку вибуховою хвилею: зворушливе фото
Нова атака ворога на Запоріжжя
Попередньо, ворог застосував БПЛА Shahed-136. Саме тому місцеві жителі не чули надто гучних звуків вибухів.
За попередньою інформацією, є один постраждалий – його ушпиталено. Наразі інформацію уточнюють.
Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам,
– наголосив Старух.
Що робити, якщо росіяни атакують БПЛА
- Чуєте звук двигуна поруч — негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мине небезпеки.
- Обирайте місця подалі від військових та стратегічних об’єктів, адміністративних установ.
- Коли нема змоги дістатись укриття, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки.
- Найкраще під час можливої атаки – перебувати в спеціально облаштованому сховищі. Якщо такого поблизу нема, ховайтесь у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах.
- Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву. Укриттям на вулиці також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки.
- Лягайте на землю та закрийте голову руками. Прийміть позу ембріона, розверніться ногами в бік стрілянини, прикривши голову руками, та відкрийте рот.
- Якщо знайшли приміщення, обирайте місце в кутку та недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будинок у випадку попадання снаряда. Залишайтеся в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу, адже існує загроза його відновлення.
- Не залишайтесь в транспорті під час обстрілу. Вийдіть та відбіжіть подалі від дороги. І там знайдіть можливе укриття.
- Ховатися в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій також небезпечно. Намагайтеся не ховатися за автомобілями або кіосками: вони часто стають мішенями.
Обстріли Запоріжжя: що відомо
- 6 жовтня росіяни завдали 7 ракетних ударів по житлових багатоповерхівках у Запоріжжі. На місцях атак виникли завали та пожежі.
- Через це у медзаклади Запоріжжя доставлено 12 пацієнтів: шпиталізовано 9 пацієнтів, ще троє після медичного огляду відмовилися від госпіталізації.
- Серед травмованих є двоє дітей – хлопчики 4 років. Старух наголошував, що серед поранених 3-річна дитина.
- На вечір кількість жертв становила 7 осіб, зокрема, жінка, яка загинула в приватному секторі в центрі міста, а також 6 загиблих витягнули з-під завалів будинку на Соборному проспекті.
Варте уваги – Нові деталі потужного ракетного удару по Запоріжжю: дивіться відео