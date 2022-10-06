Ікону з зображенням Ісуса Христа вибухова хвиля викинула на вулицю. При тому вона залишилася майже неушкодженою.

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У ДСНС опублікували зворушливе фото

Ікону, яку викинуло з однієї з квартир, рятувальник переніс подалі від місця уламків. Зворушливе фото опублікували в ДСНС.

Рятувальник переносить ікону, яку викинуло з вікна однієї з квартир вибуховою хвилею, аби вона не лежала у купі уламків. Красномовно і без слів,

– лаконічно підписали світлину в ДСНС.



Рятувальник несе ікону, яку викинуло вибуховою хвилею в Запоріжжі / Фото ДСНС

Головне про ракетний удар по Запоріжжю

Близько 6:00 6 жовтня росіяни завдали 7 ракетних ударів по житлових багатоповерхівках у центрі Запоріжжя. На місцях атак виникли завали та пожежі, які ліквідовують рятувальники.

Станом на 16:00 відомо про 3 загиблих та 13 постраждалих. У міськраді Запоріжжя повідомили, що через атаку пошкоджені понад 40 житлових багатоповерхівок та нежитлових будівель. У 2 будинках зруйновано по цілому під'їзду, 2 будинки приватного сектору зруйновані, 9 – пошкоджені.

Близько 10:35 окупанти завдали повторного ракетного удару, вдаривши за допомогою С-300 з тимчасово окупованої території області.

Пошуково-рятувальні роботи в місті тривають.

Більше про ракетний удар окупантів по Запоріжжю: дивіться відео