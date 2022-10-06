Икону с изображением Иисуса Христа взрывная волна выбросила на улицу. При этом она осталась почти невредимой.

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В ГСЧС опубликовали трогательное фото

Икону, выброшенную из одной из квартир, спасатель перенес подальше от места обломков. Трогательное фото опубликовали в ГСЧС.

Спасатель переносит икону, выброшенную из окна одной из квартир взрывной волной, чтобы она не лежала в груде обломков. Красноречиво и без слов,

– лаконично подписали фотографию в ГСЧС.



Спасатель несет икону, выброшенную взрывной волной в Запорожье / Фото ГСЧС

Главное о ракетном ударе по Запорожью

Около 6:00 6 октября россияне нанесли 7 ракетных ударов по жилым многоэтажкам в центре Запорожья. На местах атак возникли завалы и пожары, ликвидированные спасателями.

По состоянию на 16:00 известно о 3 погибших и 13 пострадавших. В горсовете Запорожья сообщили, что из-за атаки повреждены более 40 жилых многоэтажек и нежилых построек. В 2 домах разрушены по целому подъезду, 2 дома частного сектора разрушены, 9 – повреждены.

Около 10:35 оккупанты нанесли повторный ракетный удар, ударив с помощью С-300 с временно оккупированной территории области.

Поисково-спасательные работы в городе продолжаются.

Больше о ракетном ударе оккупантов по Запорожью: смотрите видео