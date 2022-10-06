Оккупанты обстреляли десятки домов и оставили немало запорожцев без крова. С самого утра спасатели и коммунальщики разбирают завалы домов в Запорожье.
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Враг дважды обстрелял Запорожье
Под завалами спасатели обнаружили тело погибшей девушки. В СМИ появились жуткие кадры.
Девушка под завалами дома в Запорожской области / Фото t.me/eto_zp
Дом в Запорожье после ракетного удара / Фото t.me/eto_zp
Также последствия ракетных ударов по Запорожью показали украинские спасатели. Сотрудники ГСЧС тушили пожары и спасали людей из-под завалов.
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Известно о 1 погибшем и 12 раненых
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что за день враг дважды обстрелял Запорожье модифицированными ракетами С-300. Он подчеркнул, что враг намеренно ударил по гражданским, ведь вблизи нет никакой военной угрозы.
Пока известно о 1 погибшем, 12 раненых и 21 спасенных, но под завалами еще могут оставаться люди,
– сообщил Старух.
Глава Запорожской ОВА отметил, что завалов много и спасатели пытаются разобрать их поскорее, чтобы успеть спасти людей.
"Страна-террорист показала свое зверское лицо, переделав оружие защиты на оружие нападения и погубив мирно спящих людей", – резюмировал он.
Ракетный удар по Запорожью: главное
- Оккупанты нанесли ракетный удар рано утром 6 октября, когда в Запорожье была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что враг нанес 7 ракетных ударов по многоэтажкам Запорожья.
- В результате возникли пожары и многие дома оказались разрушенными.
- На обстрел Запорожья отреагировали в Офисе Президента. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы умеют только воевать с мирным населением.
- Впоследствии российские военные повторно атаковали Запорожье. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры.
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