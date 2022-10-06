Окупанти обстріляли десятки будинків і залишили чимало запоріжців без даху над головою. Із самого ранку рятувальники і комунальники розбирають завали будинків у Запоріжжі.

Дізнайтесь більше Росія 7 ракетами вдарила по багатоповерхівках Запоріжжя: все, що відомо про руйнівні прильоти

Ворог двічі обстріляв Запоріжжя

Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої дівчини. У ЗМІ з'явилися моторошні кадри.



Дівчина під завалами будинку в Запоріжжі / Фото t.me/eto_zp



Будинок у Запоріжжі після ракетного удару / Фото t.me/eto_zp

Також наслідки ракетних ударів по Запоріжжю показали українські рятувальники. Співробітники ДСНС гасили пожежі та рятували людей з-під завалів.

Ліквідація наслідків ворожих обстрілів Запоріжжя: відео

Відомо про 1 загиблого та 12 поранених

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що за день ворог двічі обстріляв Запоріжжя модифікованими ракетами С-300. Він наголосив, що ворог навмисно вдарив по цивільних, адже поблизу немає жодної військової загрози.

Наразі відомо про 1 загиблого, 12 поранених та 21 врятованих, але під завалами ще можуть залишатися люди,

– повідомив Старух.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що завалів багато й рятувальники намагаються розібрати їх скоріше, щоб встигнути врятувати людей.

"Країна-терорист показала своє звіряче обличчя, переробивши зброю захисту на зброю нападу та погубивши мирно сплячих людей", – резюмував він.

Ракетний удар по Запоріжжю: головне

Окупанти завдали ракетного удару рано-вранці 6 жовтня, коли в Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося, що ворог завдав 7 ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя.

Унаслідок цього виникли пожежі й багато будинків виявилися зруйнованими.

На обстріл Запоріжжя відреагували в Офісі Президента. Глава ОП Андрій Єрмак підкреслив, що російські терористи вміють лише воювати з мирним населенням.

Згодом російські військові вдруге атакували Запоріжжя. Ворог знову вдарив по об'єктах інфраструктури.

Дізнайтесь більше – Росія обстріляла жилі будинки в Запоріжжі: дивіться відео