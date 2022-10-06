Окупанти обстріляли десятки будинків і залишили чимало запоріжців без даху над головою. Із самого ранку рятувальники і комунальники розбирають завали будинків у Запоріжжі.
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Ворог двічі обстріляв Запоріжжя
Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої дівчини. У ЗМІ з'явилися моторошні кадри.
Дівчина під завалами будинку в Запоріжжі / Фото t.me/eto_zp
Будинок у Запоріжжі після ракетного удару / Фото t.me/eto_zp
Також наслідки ракетних ударів по Запоріжжю показали українські рятувальники. Співробітники ДСНС гасили пожежі та рятували людей з-під завалів.
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Відомо про 1 загиблого та 12 поранених
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що за день ворог двічі обстріляв Запоріжжя модифікованими ракетами С-300. Він наголосив, що ворог навмисно вдарив по цивільних, адже поблизу немає жодної військової загрози.
Наразі відомо про 1 загиблого, 12 поранених та 21 врятованих, але під завалами ще можуть залишатися люди,
– повідомив Старух.
Очільник Запорізької ОВА зазначив, що завалів багато й рятувальники намагаються розібрати їх скоріше, щоб встигнути врятувати людей.
"Країна-терорист показала своє звіряче обличчя, переробивши зброю захисту на зброю нападу та погубивши мирно сплячих людей", – резюмував він.
Ракетний удар по Запоріжжю: головне
- Окупанти завдали ракетного удару рано-вранці 6 жовтня, коли в Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося, що ворог завдав 7 ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя.
- Унаслідок цього виникли пожежі й багато будинків виявилися зруйнованими.
- На обстріл Запоріжжя відреагували в Офісі Президента. Глава ОП Андрій Єрмак підкреслив, що російські терористи вміють лише воювати з мирним населенням.
- Згодом російські військові вдруге атакували Запоріжжя. Ворог знову вдарив по об'єктах інфраструктури.
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