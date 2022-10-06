Повітряну тривогу в Запоріжжі та області оголосили близько 5:10, і майже одночасно почали з'являтися повідомлення про вибухи. Усе, що відомо про черговий кривавий злочин росіян – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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7 ударів по багатоповерхівках

О 5:15 голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив ракетний удар по Запоріжжю. Згодом секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що унаслідок ударів ворога спалахнули житлові будинки.

Пізніше Куртєв повідомив, що росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках міста. Унаслідок цього зруйновані цілі під'їзди. На місце російського теракту прибули рятувальники та всі необхідні служби.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото Анатолія Куртєва, Олександра Старуха, "Оперативний ЗСУ" та Суспільне Запоріжжя

Один із зруйнованих Росією будинків: дивіться відео

Голова ОВА також звернувся до мешканців міста й області з попередженням про можливі повторні удари, тому закликав місцеве населення бути обережними та реагувати на всі сигнали тривоги.

Жертви та постраждалі внаслідок удару

Станом на 8:10 російський теракт забрав життя 2 мирних мешканок Запоріжжя – одна жінка загинула на місці, інша – в кареті швидкої допомоги.

Секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив, що кількість постраждалих станом на 9:00 – 10 осіб, 8 з яких госпіталізовано, 2 відмовилися від медичної допомоги. Ті, хто перебуває у лікарні, зараз у середньому та важкому станах.

Водночас Олександр Старух повідомив, що серед постраждалих 3-річна дівчинка, яка зараз перебуває у лікарні.

Реакція Офісу Президента

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що російські терористи тільки вміють воювати проти мирного населення – саме так він пояснив ракетний удар по багатоповерхівках. Єрмак назвав росіян жалюгідними боягузами.

Голова ОП закликав раз і назавжди розв'язувати російське питання і наголосив, що окупантів чекає тотальний розгром та притягнення до відповідальності за скоєне.

Російське питання необхідно вирішити раз і назавжди. Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція. Продовжуємо працювати. Тотальний розгром ворога і притягнення до відповідальності. Тільки так,

– наголосив Єрмак.

Заступник Єрмака Кирило Тимошенко наголосив, що цей теракт є спланованим і Росія прагне знищити українські міста й села та стерти все українське з лиця землі. Тому, як зазначив заступник голови ОП, українці повинні залишатися сильними та докладати усіх зусиль для перемоги.