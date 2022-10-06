Чергові удари по місту підтвердив голова ОВА Олександр Старух. Перший вибух пролунав близько 10:34 і вже за хвилину в місті та області оголосили повітряну тривогу.

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Місцеві повідомляють про дим

Голова ОВА закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. За даними каналу Monitor, окупанти вдарили ракетами С-300, які запустили з одного з тимчасово окупованих районів Запорізької області. О 10:57 в Запорізькій області оголосили відбій тривоги, а через 2 хвилини знову пролунала сирена.

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що під ракетним ударом опинилися об'єкти інфраструктури.

Кляті росіяни не залишають місто у спокої. Ворог знову вдарив по об‘єктам інфраструктури. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях,

– наголосив Куртєв.

В етері телемарафону Олександр Старух уточнив, що окупанти запустили 3 ракети по центру міста, однак під час цієї атаки окупанти не били по житлових будинках.

Напередодні Олександр Старух застерігав мешканців Запоріжжя про загрозу повторної атаки окупантів по Запоріжжю та закликав мешканців міста й області бути обережними. Водночас після другої за ранок атаки в ДСНС наголосили, що загроза повторних атак зберігається.

Наслідки попередньої атаки окупантів

Уранці 6 жовтня близько 6:00 окупанти завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю та влучили у житлові багатоповерхівки, унаслідок чого виникли руйнування та пожежі.

Станом на 11:00 відомо про 2 загиблих та щонайменше 10 постраждалих унаслідок обстрілів. 8 людей госпіталізовані у середньому та важкому стані, черед них 3-річна дівчинка, яку врятували з-під завалів.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на теракт росіян і наголосив, що окупанти вміють воювати виключно з мирними мешканцями. Однак на Росію чекає повний розгром та відповідальність за все скоєне. Заступник Єрмака Кирило Тимошенко наголосив, що цей удар по Запоріжжю був повністю спланованим російським терактом.

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