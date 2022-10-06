Точна кількість поранених внаслідок терористичного обстрілу Запоріжжя ще невідома. Багато людей досі під завалами.

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Скільки людей під завалами – важко уявити

Кількість людей, які перебувають під завалами, невідома. Наразі рятувальники намагаються оперативно розібрати завали.

Лікарні та інформаційні центри при школах перебувають в повній готовності для прийому людей.

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: фото

Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться відео

Що відомо про ракетний обстріл Запоріжжя