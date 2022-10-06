Точна кількість поранених внаслідок терористичного обстрілу Запоріжжя ще невідома. Багато людей досі під завалами.
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Скільки людей під завалами – важко уявити
Кількість людей, які перебувають під завалами, невідома. Наразі рятувальники намагаються оперативно розібрати завали.
Лікарні та інформаційні центри при школах перебувають в повній готовності для прийому людей.
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: фото
Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться відео
Що відомо про ракетний обстріл Запоріжжя
- Сьогодні о 5:10, одразу після повітряної тривоги, у Запоріжжі почули вибухи.
- О 05:15 глава Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив, що росіяни обстрілюють місто та закликав людей ховатися в укриттях.
- Згодом він повідомив, що внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Руйнувань зазнали житлові будинки. На місце прибули рятувальники.
- Пізніше Олександр Старух розповів, що ворог завдав по місту 7 ракетних ударів.