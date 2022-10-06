Подробиці уночі проти 6 жовтня повідомили у традиційному зведення оперативного командування "Південь". Там пояснили, що ситуація на Півдні все ще складна, але контрольована.

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Спроба наступу росіян

Ворог намагається придумати, як протидіяти активному просуванню ЗСУ на Півдні. Для цього, зокрема, використовує повітряну розвідку. Протягом доби 5 жовтня росіяни спробували провести наступальні дії у напрямку Любомирівки. Ймовірно, мовиться про село на Миколаївщині, розташоване неподалік Херсонської області. Втім, окупанти були далекі від успіху – завдяки діям наших захисників вони відступили з втратами.

Ворогу відповіли на авіаудар

Ближче до вечора російські загарбники вдарили з гелікоптера по позиціях українських воїнів. Втім, отримали потужну відповідь – 4 удари нашою авіацією. Раніше підрозділам нашої протиповітряної оборони вдалося знищити російські "Орлани-10" – двічі у районі Брускінського.

Нічна атака дронами

Крім цього, у ОК "Південь розповіли й по нічну атаку дронів-камікадзе. За попередніми даними, нашим воїнам вдалося приземлити 6 ворожих безпілотників. Ймовірно, мовиться про попередню ніч, адже військові звітують саме за добу 5 жовтня.

Орієнтовні втрати окупантів за добу

Загалом упродовж доби підрозділи українських ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань. Внаслідок цього ворог втратив:

58 солдатів;

9танків;

17 одиниць авто-бронетехніки;

крупнокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б";

самохідну гаубицю "Акація";

міномет;

командно-штабну машину;

РСЗВ "Град";

протитанковий ракетний комплекс;

2 склади боєприпасів в Баштанському й Бериславському районах.

Резніков похвалився осінніми досягнення ЗСУ

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков показав у своєму твітері промовисту інтерактивну карту. На ній видно, як та коли ЗСУ звільняли населені пункти на Півдні та Сході – масштаби дуже тішать. Посадовець наголосив, що поки ворог "п'яніє" від марних спроб анексії, наші воїни впевнено рухаються вперед та повертають під свій контроль рідну землю.

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