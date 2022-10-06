Подробности ночью против 6 октября сообщили в традиционном возведении оперативного командования "Юг". Там объяснили, что ситуация на Юге по-прежнему сложная, но контролируемая.

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Россияне пробовали наступать возле Любомировки

Враг пытается придумать, как противодействовать активному продвижению ВСУ на Юге. Для этого, в частности, использует воздушную разведку. В течение суток 5 октября россияне попытались провести наступательные действия в направлении Любомировки. Вероятно, говорится о селе на Николаевщине, расположенном недалеко от Херсонской области. Впрочем, кафиры были далеки от успеха – благодаря действиям наших защитников они отступили с потерями.

Ближе к вечеру российские захватчики ударили с вертолета по позициям украинских воинов. Впрочем, получили мощный ответ – 4 удара нашей авиацией. Ранее подразделениям нашей противовоздушной обороны удалось уничтожить российские "Орланы-10" – дважды в Брускинском районе.

Ночная атака дронами

Кроме этого, в ОК "Юг рассказали и по ночной атаке дронов-камикадзе. По предварительным данным, нашим воинам удалось приземлить 6 вражеских беспилотников. Вероятно, говорится о предыдущей ночи, ведь военные отчитываются именно за сутки 5 октября.