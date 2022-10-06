Соответствующую информацию министр обороны обнародовал 5 октября. Алексей Резников объяснил, что наши военные продолжают идти вперед.

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Резников показал карту освобожденных территорий

Министр обороны Алексей Резников показал, как происходит осеннее наступление украинской армии день за днем.

Пока "российский парламент" пьянеет от напрасных попыток аннексии, наши солдаты продолжают движение вперед,

– рассказал наш министр.

На видео заметно, как с 31 августа по 5 октября наши военные освобождали украинские земли. На карте заметно движение наших военных и видно все населенные пункты, которые нашим СМИ удалось освободить.

Министр показал карту освобожденных украинских земель: смотрите видео

По словам министра, это лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи.



Освобожденные территории Украины по состоянию на 5 октября / Скриншот 24 канала

Контрнаступление ВСУ: последние новости

5 октября Владимир Зеленский рассказал, что Вооруженные Силы Украины освободили Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку на Херсонщине.

Кроме того, в этот же день глава Луганской военной администрации заявил, что украинские военные освободили уже 6 населенных пунктов в области. Названия населенных пунктов чиновник не назвал, ведь объяснил, что ждет официальную информацию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Американское издание сообщило, что Пентагон предупредил Киев – если Украина хочет лишить Россию шанса укрепить свой контроль над Югом, то территории нужно вернуть к зиме. Ведь в мороз и во время грязи вести наступление гораздо сложнее.

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