Движение наших бойцов в Херсонской области продолжается. Об этом президент сказал в традиционном видеообращении.

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Зеленский отметил личный состав оперативно-стратегической группировки "Александрия". В частности, за создание условий для успешного наступления, планирование и подготовку активных действий на Херсонщине.

Только за эти сутки на Херсонщине от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка,

– рассказал глава государства. Кстати, сегодня во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего основным пунктом повестки дня было движение ВСУ к освобождению украинской земли. Освобожденные от оккупантов населенные пункты расположены в Бериславском районе.

Где расположены села Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка: карта

Успехи ВСУ в Херсонской области: что известно

В американском Институте изучения войны тоже сообщали, что украинские военные освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, а также отогнали захватчиков на юг.

Начальник прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что есть продвижение на разных участках фронта – это от 10 до 20 километров.

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