Рух наших бійців на Херсонщині продовжується. Про це президент сказав у традиційному відеозверненні.

До теми У Нововоскресенському на Херсонщині вже майорить прапор України: де розташоване звільнене село

Зеленський відзначив особовий склад оперативно-стратегічного угруповання "Олександрія". Зокрема, за створення умов для успішного наступу, за планування й підготовку активних дій на Херсонщині.

Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка,

– розповів глава держави. До речі, сьогодні під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача основним пунктом порядку денного був рух ЗСУ до звільнення української землі. Звільнені від окупантів населені пункти розташовані у Бериславському районі.

Де розташовані села Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка: карта

Успіхи ЗСУ на Херсонщині: що відомо

В американському Інституті вивчення війни теж повідомляли, що українські військові звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець, а також відігнали загарбників на південь.

Начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначала, що є просування на різних ділянках фронту – це від 10 до 20 кілометрів.

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