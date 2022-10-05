Про це повідомила начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. За її словами, не можна заздалегідь говорити про звільнені населені пункти, поки це не підтвердить військове командування.

Важливо ЗСУ мають значні успіхи на Херсонщині, водночас наступаючи на Харківщині й Луганщині, – ISW

На Херсонщині триває наступ

Як розповіла Гуменюк, на Херсонщині є просування на різних ділянках фронту – це від 10 до 20 кілометрів. Тож вже є звільнені населені пункти. Нині проводять стабілізаційні заходи.

Ми зараз працюємо по правобережжю. З лівого берега через велику відстань нас можуть накрити вогнем. Тому заздалегідь не можна щось говорити про звільнені населені пункти. Потрібно чекати офіційну інформацію від військового командування,

– зазначила Гуменюк.

Як ЗСУ звільняють Херсонщину: останні новини

У Золотій Балці на Херсонщині замайорів український прапор.

Також наші військові підняли український прапор біля Хрещенівки. Попередньо відомо, що Збройні Сили України підійшли до нового населеного пункту на Херсонщині.

Окрім цього, українські захисники встановили стяг над пам'ятником "Дари Херсонщини", який розташований поблизу села Осокорівка у Херсонській області.

Варте уваги – Жданов оцінив контрнаступ ЗСУ на Херсон: дивіться відео