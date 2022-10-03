Про те, що Золота Балка звільнена, розповіли самі нацгвардійці. Вони опублікували відповідне відео, повідомляє 24 канал.

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Золота Балка – вдома

У мережі з'явилося відео, на якому нацгвардієць заявив, що Золоту Балку звільнено.

Пане президент, Золота Балка звільнена Національною гвардією України. Слава Україні!,

– сказав захисник.

ЗСУ звільнили Золоту Балку на Херсонщині: відео

Зауважимо, що нині мережею гуляє фото ЗСУ біля в’їзду в Михайлівку і в Хрещенівці. Щоправда, офіційної інформації від Генштабу поки що не було. Також мережею вже гуляє фото з Осокорівки, на якому захисники України фотографувались біля пам’ятника кавуну.

На Херсонщині триває наступ

ЗСУ продовжують звільняти окуповані Росією території на Херсонщині. В ОК "Південь" повідомили, що наші воїни повинні закріпитися у населених пунктах.

Глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич підтвердив, що ЗСУ офіційно звільнили від російських загарбників два населених пункти. Мовилось про Архангельське та Миролюбівку.