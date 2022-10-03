Про це 24 каналу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що тактика російських окупантів на Півдні України не змінилася.

До речі Росіяни приречені, перекидати резерви не можуть: активіст анонсував гучну поразку на Херсонщині

Що означає закріплення ЗСУ на звільнених територіях

Гуменюк зазначила, що на звільнених від російських окупантів територіях ЗСУ мають закріпитися, тобто забезпечити їхнє неповернення.

Закріпити за собою територію – це означає зачистити її від залишків ворогів, тому що втікають вони нерівномірно, та забезпечити, щоб вони не мали способів повернення в ці населені пункти,

– сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

За її словами, це важливо розуміти цивільним мешканцям. Адже лінія фронту досить гнучка та рухлива саме тому, що перевага закріплюється то з одного, то з іншого боку.

Чи змінилася тактика окупантів

Гуменюк розповіла, що тактика російських загарбників залишається сталою. Вони уникають прямих контактів, за винятком випадків, коли намагаються спрямувати диверсійно-розвідувальні групи в наші тили. Саме там і відбувається пряме зіткнення, від якого вони суттєво потерпають і з втратами повертаються на вихідні позиції.

Вони продовжують ту саму тактику контрбатарейної протидії. Тому що наближення на позиціях їм дуже не до душі саме тому, що кілька випадків висадження диверсійно-розвідувальних груп у тил наших підрозділів зустріли досить суттєву вогневу відсіч – вони мали суттєві втрати і повернулися на свої позиції,

– зазначила вона.

До того ж, за словами керівниці пресцентру ОК "Південь", ландшафт Херсонщини, а саме – відкритий степ, не передбачає такого прямого протистояння та виходу на відкриті поверхні. Це доволі ризиковано й дуже невиправдано, оскільки абсолютно немає захисту для війська.

Гуменюк додала, що за нинішньої пори року вже не так багато листя, тобто майже нема за чим укриватися. Невеликі перепади місцевості не забезпечують того прихистку та укриття, з якого було би зручно вести вогонь. Тому саме контрбатарейна боротьба є найефективнішою.

Контрнаступ на Херсонщині: головне

Контрнаступ ЗСУ триває на різних напрямках. Українські захисники 2 жовтня, попередньо, увійшли у Золоту Балку та Шевченківку, що у Херсонській області.

Наші військові підняли український прапор біля Хрещенівки. Попередньо відомо, що Збройні Сили України підійшли до нового населеного пункту на Херсонщині.

Українські захисники встановили стяг над пам'ятником "Дари Херсонщини". Він розташований поблизу села Осокорівка у Херсонській області.

Росіяни на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвали 24 тонни тротилу. Окупанти зробили це для пропагандистського сюжету про "успіхи" у війні проти України.

Зверніть увагу – нові деталі про прорив ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео